Etats-Unis : emploi et consommation solides !

(Boursier.com) — Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois d'août 2023 ont surpris par leur vigueur, avec une progression de 0,6% en comparaison du mois antérieur contre +0,1% de consensus FactSet, et une hausse de 0,6% également hors automobile contre +0,4% attendu. Hors automobile et essence, toutefois, la hausse n'est plus que de 0,2%, contre 0,3% de consensus FactSet et 0,1% pour Bloomberg, ce qui montre le fort impact de l'essence. Les données révisées - en baisse - du mois de juillet font ressortir une progression de 0,5% des ventes de détail par rapport au mois antérieur, une progression de 0,7% hors automobile et un gain de 0,7% hors automobile et essence.

Du côté des prix à la production, l'indice du mois d'août a affiché une progression supérieure aux attentes de 0,7% en comparaison du mois antérieur, contre +0,4% de consensus. La progression sur un an atteint 1,6% contre 1,2% de consensus FactSet. Hors alimentation et énergie, l'indice des prix à la production avance de 0,2% en comparaison du mois précédent, en ligne avec le consensus, et de 2,2% sur un an.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 9 septembre, qui viennent d'être également publiées par le Département au Travail, se sont établies au nombre de 220.000, contre un consensus de 226.000 mesuré par FactSet et un niveau de 217.000 une semaine avant, en lecture révisée. La moyenne à quatre semaines s'établit à 224.500 contre 229.500 une semaine plus tôt.