Etats-Unis : emploi, commerce, productivité et industrie

Dans l'actualité économique aux USA ce jeudi, de nouveaux chiffres de l'emploi, du commerce, de la productivité et des commandes industrielles...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique aux USA ce jeudi, de nouveaux chiffres de l'emploi, du commerce, de la productivité et des commandes industrielles. L'étude Challenger concernant les annonces de licenciements des entreprises pour le mois d'août sera publiée à 13h30. La balance du commerce international de biens et services pour le mois de juillet sera dévoilée à 14h30 (consensus 74,1 milliards de dollars de déficit). Les inscriptions au chômage pour la semaine close au 28 août seront révélées à la même heure (consensus 350.000). Les chiffres révisés de la productivité non-agricole pour le deuxième trimestre seront aussi publiés à 14h30 (consensus au rythme de +2,4%, +1% pour les coûts unitaires du travail). Pour finir, les commandes industrielles du mois de juillet seront connues à 16 heures (consensus +0,3% en comparaison du mois antérieur).

Rappelons que d'après le rapport d'ADP publié hier mercredi, les créations de postes dans le privé aux États-Unis pour le mois d'août 2021 sont ressorties au nombre de 374.000 seulement, contre un consensus FactSet de plus de 600.000. Les petites entreprises ont généré 86.000 postes en août, contre 149.000 pour les moyennes entreprises et 138.000 pour les grandes. En juillet 2021, les créations ont été au nombre de 326.000. Elles étaient de 741.000 en juin... Ces chiffres traduisent donc un net ralentissement de la reprise du marché américain de l'emploi, ce qui devrait tempérer un peu les ardeurs de certains responsables de la Fed prônant un 'tapering' quasi-immédiat. ADP constate ainsi que la crise sanitaire et en particulier le variant Delta ont probablement nui à la reprise du marché du travail.

Alors que la Fed scrute les chiffres de l'emploi américain afin de s'assurer des conditions optimales pour lancer son 'tapering', le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi pour le mois d'août 2021 qui sera publié demain vendredi revêt une importance toute particulière. Le consensus FactSet est actuellement situé à environ 750.000 créations de postes non-agricoles, pour un taux de chômage réduit à 5,2%. Le taux de participation à la force de travail, de 61,7% le mois dernier, pourrait augmenter légèrement. Le salaire horaire moyen est anticipé en hausse de 0,3% en comparaison du mois antérieur et de 3,9% en glissement annuel.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Smith & Wesson publiait hier soir des comptes supérieurs aux attentes. American Eagle Outfitters, Barnes & Noble Education, Broadcom, Hormel Foods, Hewlett Packard Enterprise, Ciena et Donaldson, annoncent notamment ce jeudi.