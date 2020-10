Etats-Unis : Empire State sans relief, 'Philly Fed' explosif

Etats-Unis : Empire State sans relief, 'Philly Fed' explosif









Les investisseurs n'en demandaient pas tant...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les investisseurs n'en demandaient pas tant. Ils prennent connaissance ce jeudi de deux indices manufacturiers régionaux majeurs aux USA. L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois d'octobre 2020 est ressorti à 10,5, contre un consensus de 14 et un niveau de 17 un mois avant. L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour le mois d'octobre s'est pour sa part établi à... 32,3, contre un consensus de 15 et une lecture de 15 un mois plus tôt. Il n'est donc pas aisé de tirer de conclusion. En effet, alors que l'indice Empire State ressort décevant, celui de la Fed de Philadelphie atomise littéralement le consensus.