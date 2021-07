Etats-Unis : Empire State record, 'Philly Fed' décevant

(Boursier.com) — L 'indice manufacturier régional de la Fed de Philadelphie pour le mois de juillet est ressorti à 21,9, contre 28,1 de consensus et 30,7 pour sa lecture du mois antérieur. Il traduit toujours une forte expansion, mais rate donc largement le consensus.

L'indice Empire State de la Fed de New York pour le mois de juillet a en revanche flambé à 43 (!), contre 18 de consensus et 17,4 un mois avant. L'indice marque une très nette accélération et s'affiche à un niveau record.

Les prix à l'import et à l'export de juin ont été aussi annoncés. L'indice des prix à l'import a progressé de 1% en comparaison du mois antérieur (1,2% de consensus) et de 11,2% sur un an. L'indice des prix à l'export a augmenté de 1,2% par rapport à mai et de 16,8% en glissement annuel.