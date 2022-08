Etats-Unis : Empire State, immobilier et Fed

Sur le front économique aux États-Unis ce lundi...

(Boursier.com) — Sur le front économique aux États-Unis ce lundi, l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois d'août sera communiqué à 14h30 (consensus 5), alors que l'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders sera révélé à 16 heures (consensus FactSet 54). Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Fed, s'exprimera dans la journée.

Demain mardi, les opérateurs suivront les chiffres des mises en chantier de logements et permis de construire, ainsi que la production industrielle américaine. Mercredi, les ventes US de détail, les stocks des entreprises, le rapport du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers hebdomadaires domestiques, ainsi que les Minutes de la Fed, seront à suivre. Jeudi, les inscriptions au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les reventes de logements existants et l'indice des indicateurs avancés, seront au programme. Esther George et Neel Kashkari de la Fed interviendront durant la journée.

Les minutes du FOMC de juillet devraient attirer une certaine attention, bien que la réunion monétaire ait eu lieu avant la publication d'un indice des prix à la consommation marquant un fléchissement de l'inflation à 8,5% en juillet, en glissement annuel (9,1% en juin), et celle d'un indice des prix à la production en repli inattendu de 0,5% sur le même mois, en comparaison de juin (soit +9,8% pour le PPI en glissement annuel).

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse de taux de 50 points de base le 21 septembre à l'issue de la prochaine réunion FOMC, entre 2,75% et 3% sur les fed funds, est de 56,5% désormais, contre 43,5% de chances d'un nouveau mouvement de 75 points de base à la hausse. Le même outil montre une probabilité de 46% d'une fourchette de taux de 3,5 à 3,75% en fin d'année (14 décembre), contre une probabilité de 31,3% d'une fourchette allant de 3,25 à 3,5%.