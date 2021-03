Etats-Unis : 'Empire State' haut perché

(Boursier.com) — L 'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de mars 2021 est ressorti à 17,4, contre un consensus de 14,8 et un niveau de 12,1 un mois auparavant. Cet indice, positif et en croissance, signale donc une accélération de l'expansion de l'activité manufacturière dans la région considérée.