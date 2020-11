Etats-Unis : Empire State et Fed au programme

Etats-Unis : Empire State et Fed au programme









Dans l'actualité économique aux Etats-Unis ce lundi...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique aux États-Unis ce lundi, l'indice manufacturier régional 'Empire State' de la Fed de New York pour le mois de novembre 2020 sera communiqué à 14h30 (consensus 13,5, qui marquerait une accélération de la croissance). Par ailleurs, Mary Daly et Richard Clarida de la Fed s'exprimeront dans la journée.

Demain mardi, le programme sera un peu plus chargé, avec les ventes de détail de septembre aux USA, les prix à l'import et à l'export, ainsi que la production industrielle, les stocks et ventes des entreprises, ou encore l'indice du marché immobilier de la NAHB.

Du côté des entreprises, les publications financières trimestrielles sont moins nombreuses cette semaine. Baidu, JC Penney et Sohu sont attendus ce jour.

Concernant la crise sanitaire cette fois, le dernier bilan de l'Université Johns Hopkins fait ressortir 54,4 millions de cas confirmés recensés dans le monde depuis l'émergence du nouveau coronavirus, dont plus de 11 millions de cas aux Etats-Unis, 8,85 millions en Inde et 5,86 millions au Brésil. La France approche des 2 millions de cas, quatrième pays le plus touché. Le virus a fait 1,32 million de morts dans le monde depuis son apparition, dont 246.217 aux Etats-Unis, près de 166.000 au Brésil et plus de 130.000 en Inde.