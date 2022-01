Etats-Unis : effondrement de la consommation américaine !

Quelle surprise ! Les ventes de détail aux Etats-Unis pour le mois de décembre 2021 se sont effondrées de 1,9% en comparaison du mois antérieur, bien...

(Boursier.com) — Quelle surprise ! Les ventes de détail aux Etats-Unis pour le mois de décembre 2021 se sont effondrées de 1,9% en comparaison du mois antérieur, bien loin du consensus qui visait la stabilité. Hors automobile, la chute atteint même 2,3% par rapport à novembre, alors que les opérateurs espéraient une timide hausse. Hors automobile et essence, la sanction atteint 2,5% ! Bref, voilà une statistique qui va grandement compliquer la tâche de la Fed, lancée dans un durcissement monétaire rapide.

Les prix à l'import et à l'export viennent également d'être révélés. Les prix à l'import du mois de décembre ont décliné de 0,2% en comparaison du mois antérieur contre +0,1% de consensus. Ils augmentent de 10,4% sur un an. Les prix à l'export, quant à eux, ont régressé de 1,8% par rapport à novembre (+0,3% de consensus), mais progressé de 14,7% sur un an.