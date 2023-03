Etats-Unis : des données qui confirment que la fin du cycle de hausse de taux de la Fed est proche ?

Les spécialistes sont nombreux à réagir aux dernières données sur l'inflation aux Etats-Unis...

(Boursier.com) — Les spécialistes sont nombreux à réagir aux dernières données sur l'inflation aux Etats-Unis. Tout en restant élevé, un indicateur clé de l'inflation a augmenté moins que prévu par le marché le mois dernier, suggérant que la Réserve fédérale pourrait être sur le point de mettre fin à son cycle de hausses de taux d'intérêt le plus agressif depuis des décennies.

Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions, explique que "l'inflation sous-jacente américaine calculée à partir des dépenses de consommation, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, a légèrement décéléré en glissement annuel à 4,6% contre 4,7% précédemment, alors que les marchés s'attendaient à ce qu'il reste stable. Le chiffre global est également inférieur aux attentes, à 5% contre un consensus de 5,1%. Bien que la mesure de base reste assez élevée, la décélération pourrait confirmer la tendance désinflationniste observée dans le rapport sur l'IPC.

La Fed serait moins incitée à poursuivre le resserrement de sa politique monétaire, compte tenu des récentes turbulences bancaires, ce qui implique que le cycle de hausse de la Fed est en effet proche de sa fin. Ces chiffres confirment le diagnostic de J. Powell sur la désinflation en cours et sont plutôt une bonne nouvelle. Juste avant la publication des chiffres d'inflation, les marchés étaient partagés sur la prochaine décision de la Fed (une hausse de 25 points de base) et cette position n'a pas changé après la publication de l'inflation. Mais la probabilité d'une pause lors de la réunion de juin a légèrement augmenté. Les marchés prévoient désormais une hausse, deux pauses et deux baisses de taux cette année".

"Avec notre attente de conditions financières plus strictes après l'effondrement de la Silicon Valley Bank, les données PCE montrant un rythme de désinflation plus rapide que prévu suggèrent que le pic du taux des fonds fédéraux n'est pas loin", notent pour leur part les économistes de 'Bloomberg Economics'.

"Les mesures d'inflation préférées de la Fed sont inférieures aux sommets récents mais restent bien au-dessus de l'objectif, montrant des progrès lents en réponse à une politique monétaire plus stricte", affirme Rubeela Farooqi, économiste chez High Frequency Economics. "Des pressions élevées sur les prix, associées à une forte croissance de l'emploi qui 'rétablit' les revenus et soutiennent la demande, devraient maintenir la Fed sur la bonne voie pour augmenter davantage les taux".