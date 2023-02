Etats-Unis : des créations d'emplois très inférieures aux attentes, bonne nouvelle ?

Selon le rapport d'ADP ce mercredi...

(Boursier.com) — Selon le rapport d'ADP ce mercredi, les créations de postes dans le secteur privé au mois de janvier 2023 sont sont établies au nombre de 106.000, contre 170.000 de consensus FactSet et 253.000 pour la lecture révisée (en hausse) du mois antérieur. Les marchés réagissent pour l'heure positivement, considérant que ces mauvais chiffres devraient tempérer le durcissement monétaire de la Fed. Dans les détails du rapport, qui a vu selon ADP "l'impact de perturbations liées à la météo", les entreprises de 500 employés et plus ont créé 128.000 postes et celles de 50 à 249 employés ont généré 99.000 emplois. Les autres catégories d'entreprises ont supprimé des postes dans le privé.