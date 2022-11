Etats-Unis : des créations d'emplois particulièrement solides !

Les chiffres du jour du marché américain de l'emploi ne devraient pas tempérer les ardeurs de la Fed...

(Boursier.com) — Les chiffres du jour du marché américain de l'emploi ne devraient pas tempérer les ardeurs de la Fed. En effet, les créations d'emplois non-agricoles du mois d'octobre sont ressorties largement supérieures aux anticipations des économistes de la place, à 261.000, contre un consensus FactSet de 200.000 et un niveau de 315.000 un mois plus tôt - révisé en forte hausse. Les créations de postes dans le privé sont ressorties au nombre de 233.000 en octobre, contre 200.000 de consensus et 319.000 un mois plus tôt. Le taux de chômage s'est établi à 3,7%, contre 3,6% de consensus et 3,5% un mois auparavant.

Notons donc que les chiffres de septembre ont été révisés en nette hausse. Les créations de postes totales ont été revues de 263.000 à 315.000. Les créations dans le privé ont été réajustées à 319.000 contre 288.000.

En octobre, le taux de participation à la force de travail a représenté 62,2%, contre 62,3% de consensus. Le salaire horaire moyen a grimpé de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 4,7% en comparaison de l'an dernier, soit une augmentation plus prononcée qu'attendu.