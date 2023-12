Etats-Unis : des créations d'emplois inférieures aux attentes dans le privé

La faiblesse du marché américain de l'emploi se confirme au mois de novembre...

(Boursier.com) — La faiblesse du marché américain de l'emploi se confirme au mois de novembre. Ainsi, selon le dernier rapport d'ADP sur le sujet, les créations de postes dans le privé pour le mois passé ont été au nombre de 103.000, à comparer à un consensus FactSet de 120.000, et à un niveau révisé en baisse à 106.000 pour le mois d'octobre. La précédente lecture d'octobre était de 113.000. Le mois dernier a été marqué par une croissance modérée des embauches et un nouveau ralentissement des gains salariaux, selon ADP. Les biens et les services ont connu une faiblesse, les loisirs, l'hôtellerie et l'industrie manufacturière affichant des baisses. Les entreprises de taille moyenne de 50 à 249 salariés ont tout de même généré 71.000 postes en novembre et les grandes 33.000.

"Les restaurants et les hôtels ont été les plus grands créateurs d'emplois pendant la reprise post-pandémique. Mais cette impulsion est derrière nous, et le retour à la tendance dans les loisirs et l'hôtellerie suggère que l'économie dans son ensemble connaîtra une croissance des embauches et des salaires plus modérée en 2024", résume la cheffe économiste Nela Richardson.