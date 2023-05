Etats-Unis : des créations d'emplois dans le privé deux fois plus élevées que prévu !

Un rapport de l'emploi qui prend tout le monde à contre-pied aux Etats-Unis ! Alors que le marché du travail commençait à montrer des signes...

(Boursier.com) — Un rapport de l'emploi qui prend tout le monde à contre-pied aux Etats-Unis ! Alors que le marché du travail commençait à montrer des signes d'essoufflement, le dernier rapport d'ADP montre que les créations de postes non-agricoles aux États-Unis pour le mois d'avril sont ressorties au nombre de 296.000, contre seulement 148.000 de consensus de marché ! Les créations de postes n'aveint pas été aussi fortes depuis juillet 2022. La lecture révisée du mois précédent est de 142.000 contre 145.000 annoncé initialement.

"Le ralentissement de la croissance des salaires donne le signal le plus clair de ce qui se passe actuellement sur le marché du travail", déclare l'économiste en chef d'ADP, Nela Richardson. "Les employeurs embauchent de manière agressive tout en maintenant les augmentations de salaire à un niveau raisonnable, car les travailleurs se mettent sur la touche".

Selon ADP, la croissance la plus rapide de l'emploi en avril est survenue dans le secteur des loisirs et l'hôtellerie avec un gain de 154.000 emplois, suivi de l'éducation et des services de santé (69.000) et de la construction (53.000). Le secteur financier a lui perdu 28.000 emplois sur le mois écoulé. L'industrie manufacturière a également souffert, avec 38.000 emplois de moins, le secteur étant en contraction depuis six mois.