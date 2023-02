Etats-Unis : des chiffres de l'inflation très attendus

Les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de janvier seront publiés demain mardi à 14h30...

(Boursier.com) — Les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de janvier seront publiés demain mardi à 14h30. Ce 'CPI' américain revêt une importance particulière, alors que le président de la Fed Jerome Powell avait donné espoir aux marchés il y a quelques jours en constatant le début du processus de désinflation - avant toutefois que ne soient révisés vendredi les chiffres 2022 des prix à la consommation.

Le consensus actuel des économistes mesuré par FactSet est de 0,5% de hausse de l'indice américain des prix à la consommation pour le mois de janvier, en comparaison du mois antérieur, soit une hausse de 6,2% en comparaison de l'année antérieure. Hors alimentaire et énergie, le consensus est logé à 0,3% de hausse en comparaison de décembre et 5,4% sur un an. Le salaire horaire est anticipé en hausse de 0,2% par rapport au mois antérieur.