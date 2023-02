Etats-Unis : des chiffres de l'inflation attendus

Le programme économique est relativement étoffé ce vendredi à Wall Street...

(Boursier.com) — Le programme économique est relativement étoffé ce vendredi à Wall Street. Les revenus personnels et dépenses des ménages pour le mois de janvier seront connus à 14h30 (consensus +0,9% pour les revenus et +1,2% pour les dépenses de consommation en comparaison du mois antérieur, indice des prix 'core PCE' attendu à +0,4% par rapport au mois précédent et +4,3% sur un an selon FactSet). Les ventes de logements neufs du mois de janvier seront révélées à 16 heures (consensus au rythme de 618.000). L'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan sera publié à la même heure (consensus 66,4). Loretta Mester et Susan Collins de la Fed s'exprimeront durant la journée.