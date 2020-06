Etats-Unis : des chiffres de l'emploi largement supérieurs aux attentes

Etats-Unis : des chiffres de l'emploi largement supérieurs aux attentes









Les chiffres de l'emploi américain du mois de mai 2020 ont agréablement surpris ce vendredi...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les chiffres de l'emploi américain du mois de mai 2020 ont agréablement surpris ce vendredi. Face à un consensus déprimé à l'extrême, les données dévoilées ce jour sont finalement réjouissantes. Ainsi, les USA ont créé 2,51 millions d'emplois non agricoles en mai, contre 7,72 millions de destructions attendues par le consensus et -20,6 millions un mois plus tôt. Le taux de chômage est ressorti à 13,3%, contre un consensus de 19,8% et un niveau de 14,7% un mois auparavant.

Le secteur privé a créé 3,09 millions de postes en mai selon le rapport du Département au Travail, alors que les économistes craignaient les destructions de 6,5 millions de postes supplémentaires. L'emploi manufacturier a augmenté de 225.000, contre -530.000 de consensus. Le taux de participation à la force de travail est ressorti à 60,8%, contre 60% de consensus.