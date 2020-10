Etats-Unis : déficit commercial de 67,1 Mds$ en août

Le déficit commercial américain des biens et services s'est creusé à 67,1 milliards de dollars...

(Boursier.com) — Le déficit commercial américain des biens et services s'est creusé à 67,1 milliards de dollars, au plus haut depuis 2006, contre 66,5 milliards de dollars de consensus de marché et 63,4 milliards de dollars pour la lecture révisée du mois antérieur.