Etats-Unis : déficit budgétaire record en 2020, estimé à 3.100 Mds$

(Boursier.com) — L 'année fiscale 2019-2020 s'est achevée aux Etats-Unis fin septembre avec un déficit budgétaire record de 3.100 milliards de dollars, a estimé jeudi soir le Bureau du Budget du Congrès (CBO), une agence américaine non partisane.

Dans son dernier rapport mensuel sur le budget, le CBO a relevé que "par rapport à la taille de l'économie, le déficit a atteint 15,2% du PIB, le chiffre le plus élevé depuis 1945". En outre, l'exercice fiscal 2020 est le 5e consécutif de hausse de ce ratio de déficit/PIB.

Les chiffres définitifs et officiels du déficit annuel des Etats-Unis seront publiés plus tard dans le mois par le Bureau de la gestion et du budget et le département du Trésor.

A noter toutefois que la dernière estimation du CBO est légèrement inférieure, de 180 milliards de dollars, à celle que ce bureau avait faite il y a un mois. Les recettes de l'Etat ont été supérieures de 123 Mds$ aux attentes et les dépenses ont été légèrement moins importantes que prévu, de 56 Mds$.