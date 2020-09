Etats-Unis : déception sur l'emploi privé

Etats-Unis : déception sur l'emploi privé









Selon le rapport du jour d'ADP, les créations de postes non-agricoles aux Etats-Unis pour le mois d'août 2020 sont ressorties au nombre de 428...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Selon le rapport du jour d'ADP, les créations de postes dans le secteur privé aux Etats-Unis pour le mois d'août 2020 sont ressorties au nombre de 428.000, contre 900.000 de consensus et 212.000 pour la lecture révisée du mois antérieur. En mai et juin, 3,34 millions et 4,48 millions de postes avaient été créés, respectivement, dans le secteur privé américain.

Sur le front économique aux USA ce jour, il faudra encore suivre à 16 heures les commandes industrielles du mois de juillet (consensus +6% en comparaison du mois antérieur). Le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains pour la semaine close au 28 août sera communiqué à 16h30 par le Département à l'Energie (consensus -2 millions de barils sur les stocks de brut). Enfin, le Livre Beige de la Fed, résumé des conditions économiques régionales, est attendu à 20 heures.

John Williams, Loretta Mester, Mary Daly et Neel Kashkari de la Fed, s'exprimeront durant la journée sur divers sujets économiques et monétaires.