Etats-Unis : croissance explosive du PIB ?

(Boursier.com) — Les chiffres préliminaires du PIB américain pour le troisième trimestre ont été encore plus solides que prévu. Ainsi, selon le rapport du jour, la croissance du troisième trimestre en première estimation est ressortie au rythme de +4,9%, contre +4,2% de consensus Bloomberg (+3,8% selon FactSet) et +2,1% un trimestre auparavant. Il s'agit de la plus forte croissance de l'économie américaine depuis le quatrième trimestre 2021. Les dépenses personnelles de consommation se sont améliorées sur un rythme de 4% contre 4,1% de consensus. L'indice des prix rattaché au PIB a grimpé sur un rythme de 3,5%, contre 2,8% de consensus FactSet et 1,7% un trimestre avant.

Les commandes américaines de biens durables du mois de septembre, qui viennent aussi d'être annoncées, ont augmenté de 4,7% en comparaison du mois antérieur, un rythme d'expansion trois fois supérieur aux attentes. Hors transport, ces commandes se sont améliorées de 0,5% contre 0,3% de consensus.