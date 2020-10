Etats-Unis : croissance de... 33% du PIB au 3ème trimestre !

Etats-Unis : croissance de... 33% du PIB au 3ème trimestre !









D'après le rapport gouvernemental du jour aux USA, le PIB du troisième trimestre 2020, pour sa lecture avancée, a progressé sur un rythme...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — D 'après le rapport gouvernemental du jour aux USA, le PIB du troisième trimestre 2020, pour sa lecture avancée, a progressé sur un rythme impressionnant de 33,1% en comparaison du trimestre antérieur, alors que le consensus était de 30,9% de progression. La contraction avait néanmoins été extrêmement sévère au second trimestre avec la pandémie, puisque la première économie mondiale s'était effondrée de 31,4%. Les dépenses personnelles de consommation du troisième trimestre se sont envolées sur un rythme de 40,7%, contre 38,9% de consensus et après une chute de 33,2% au second trimestre.