Etats-Unis : créations de postes très inférieures aux attentes

(Boursier.com) — D 'après le Département américain au Travail ce vendredi, les créations de postes non-agricoles pour le mois de novembre 2021 sont ressorties au nombre de 210.000 seulement, contre 530.000 de consensus FactSet et 546.000 pour le mois antérieur (lecture révisée). Les créations de postes dans le privé sont plus de deux fois inférieures au consensus, à 235.000, contre 628.000 un mois auparavant. Les créations d'emplois manufacturiers se situent à 31.000, également inférieures aux anticipations de marché. En revanche, le taux de chômage recule à 4,2%, contre 4,5% de consensus et 4,6% un mois avant.

Le taux de participation à la force de travail se situe désormais à 61,8%, contre 61,7% de consensus. Le salaire horaire moyen grimpe de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre 0,4% de consensus. Il augmente de 4,8% en glissement annuel.