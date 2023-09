Etats-Unis : créations de postes supérieures aux attentes en août !

Rapport de l'emploi assez mitigé aux Etats-Unis avec des créations de postes plus élevées que prévu mais un taux de chômage également sensiblement...

(Boursier.com) — Rapport de l'emploi assez mitigé aux Etats-Unis avec des créations de postes plus élevées que prévu mais un taux de chômage également sensiblement plus haut qu'attendu. Selon les données du Département américain au Travail, les créations de postes non-agricoles aux États-Unis pour le mois d'août se sont ainsi établies au nombre de 187.000, à comparer à un consensus de 171.000 et à un niveau de 157.000 un mois auparavant. La lecture de juillet, précédemment évaluée à 187.000, est ainsi revue en nette baisse. Les créations de postes dans le privé se sont affichées au nombre de 179.000, contre 148.000 de consensus. Le taux de chômage progresse de 0,3 point à 3,8%, contre 3,5% de consensus de marché. Il ressort ainsi au plus haut depuis février 2022.

La variation de l'emploi salarié non-agricole total pour les deux mois précédents a été révisé en baisse de 110.000. Enfin, le salaire horaire moyen de tous les salariés du secteur privé non agricole a augmenté de 0,2%, soit une hausse légèrement inférieure au consensus (+0,3%) et au mois précédent (+0,3%). Sur 12 mois, le salaire horaire moyen affiche un bond de 4,3%, en ligne avec les attentes.

Les opérateurs notent aussi l'amélioration du taux de participation, de 62,6% à 62,8%. Un plus grand nombre de personnes présentes sur le marché du travail devrait en effet signifier moins de pression sur les salaires...