Etats-Unis : créations de postes inférieures aux attentes dans le privé

(Boursier.com) — Selon le rapport d'ADP ce jour, les créations de postes dans le privé aux Etats-Unis pour le mois de février 2024 sont ressorties au nombre de 140.000 seulement, contre 150.000 de consensus et 111.000 pour la lecture révisée du mois antérieur. "Les gains d'emploi restent solides. Les gains salariaux ont tendance à baisser mais restent supérieurs à l'inflation. En bref, le marché du travail est dynamique, mais ne fait pas pencher la balance en termes de décision de la Fed sur les taux cette année", note Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP. Alors que la croissance de l'emploi est restée stable, les gains salariaux des personnes ayant changé d'emploi se sont accélérés pour la première fois depuis plus d'un an, passant de 7,2 à 7,6%.

Au mois de février, ce sont essentiellement les entreprises de plus de 500 personnes (+61.000 postes) et celles de 50 à 249 personnes (+53.000 emplois) qui ont créé des emplois aux USA.