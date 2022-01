Etats-Unis : créations de postes deux fois moins nombreuses que prévu !

Grosse surprise aux États-Unis ce vendredi, où viennent d'être annoncées des créations de postes deux fois moins importantes que prévu...

(Boursier.com) — Grosse surprise aux États-Unis ce vendredi, où viennent d'être annoncées des créations de postes deux fois moins importantes que prévu. Le dernier rapport gouvernemental sur la situation de l'emploi pour le mois de décembre 2021 est donc marqué par les créations de seulement 199 000 postes non-agricoles, contre un consensus FactSet d'environ 400 000 créations et 249 000 un mois auparavant (lecture de novembre révisée tout de même en hausse).

Le taux de chômage est en revanche ressorti en retrait à 3,9%, contre 4,1% de consensus et 4,2% un mois avant. Il pointe au plus bas de 22 mois.

Les créations de postes dans le privé sont ressorties à 211 000 contre 270 000 en novembre. Elles sont également près de deux fois moins nombreuses que prévu.

Le taux de participation à la force de travail s'est établi à 61,9%, stable et en ligne avec les attentes de marché. Enfin, le salaire horaire moyen a grimpé de 0,6% en comparaison du mois précédent et s'affiche en progression de 4,7% sur un an, des hausses bien plus conséquentes qu'attendu. En outre, ce salaire horaire moyen a augmenté plus qu'initialement estimé en novembre (+0,4% sur un mois et +5,1% sur un an).

Le consensus Bloomberg, pour sa part, est de 447 000 créations de postes non-agricoles, 405 000 dans le privé, 4,1% de chômage et +0,4% pour le salaire horaire moyen.

Rappelons que le dernier rapport d'ADP sur l'emploi privé non-agricole américain pour le mois de décembre 2021 a fait ressortir 807 000 créations de postes, plus de deux fois le consensus de place qui avoisinait les 400 000 emplois selon FactSet. 669 000 postes ont été créé dans les services et 138 000 dans la production de biens.