Etats-Unis : créations de postes dans le privé supérieures aux attentes

(Boursier.com) — Selon le dernier rapport d'ADP sur le sujet, les créations de postes non-agricoles du mois de février 2023 aux États-Unis sont ressorties au nombre de 242.000, à comparer à un consensus de place de 195.000 mesuré par FactSet. Les créations d'emploi dans le privé au mois de janvier ont par ailleurs été révisées en hausse à 119.000, contre 106.000 précédemment évalué. Les créations d'emplois ont été solides et la croissance des salaires demeure élevée. Un domaine de faiblesse particulier concerne toutefois les petits établissements, qui suppriment des emplois chaque mois depuis août 2022. Dans le détail, les entreprises de moins de 49 personnes ont en effet détruit des emplois en février. Les compagnies de 50 à 249 salariés ont créé 77.000 postes, contre 71.000 pour les sociétés de 250 à 499 personnes, et 160.000 pour les groupes de 500 employés et plus.

"Il y a actuellement un compromis sur le marché du travail. Nous assistons à une embauche robuste, ce qui est bon pour l'économie et les travailleurs, mais la croissance des salaires reste assez élevée. Le léger ralentissement des augmentations salariales, à lui seul, ne devrait pas faire baisser rapidement l'inflation à court terme", a commenté Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP.