Etats-Unis : créations d'emplois supérieures aux attentes, mais taux de chômage en hausse

(Boursier.com) — Selon le Département américain au Travail, les créations de postes non-agricoles du mois d'août se sont établies au nombre de 315.000, contre 300.000 de consensus FactSet et 526.000 pour la lecture révisée du mois antérieur. Les créations de postes dans le privé sont ressorties à 308.000, contre 295.000 de consensus et 477.000 un mois plus tôt. Le taux de chômage a augmenté néanmoins à 3,7%, contre 3,5% de consensus. Le salaire horaire moyen a progressé un peu moins que prévu, en augmentation de 0,3% par rapport au mois précédent et de 5,2% sur un an. Le taux de participation à la force de travail s'est établi à 62,4%. Les créations d'emplois dans le secteur manufacturier ont été au nombre de 22.000, contre 18.000 de consensus.