Etats-Unis : créations d'emplois bien supérieures aux attentes en novembre !

Très attendus par les marchés, les chiffres de l'emploi en novembre outre-Atlantique sont ressortis plus solides que prévu. Le taux de chômage est tombé à 3,5% contre 3,6% en octobre.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le nombre de créations d'emplois a bondi plus que prévu outre-Atlantique en novembre, et le taux de chômage a encore reculé, au plus bas depuis 50 ans. L'économie américaine a ainsi créé 266.000 emplois en novembre, contre 180.000 attendus par le consensus Refinitiv.

Le taux de chômage est, lui, retombé à 3,5% (-0,1 point) sous l'effet d'un taux de participation en légère baisse (-0,1 point à 63,2%).

Ces bons chiffres sont en partie liés au retour au travail des salariés de General Motors, après leur grève historique, mais également à la solidité du secteur de la santé et des services.

Autre bonne nouvelle pour les salariés américains : les salaires horaires ont aussi augmenté plus vite que prévu, de 3,1% en novembre en moyenne par rapport à novembre 2018.

Le ministère américain du Travail a par ailleurs révisé en nette hausse (+41.000) le nombre de créations d'emplois pour septembre et octobre. En moyenne, depuis le début de l'année, l'économie américaine a créé 180.000 emplois chaque mois, contre 223.000 créations mensuelles en 2018.

Wall Street et le dollar réagissent à la hausse

Ces chiffres, qui traduisent la solidité d'un marché proche du plein emploi, ont été bien accueillis par les marchés financiers. A Wall Street, l'indice Dow Jones a fini vendredi en hausse de 1,2% et le Nasdaq Composite a progressé de 1% après la publication. Les indices ont aussi été soutenus par l'annonce d'une nette amélioration de la confiance des ménages américains en décembre, mesurée par l'enquête de l'Université du Michigan.

Le dollar, qui était proche de l'équilibre avant le rapport sur l'emploi, s'est apprécié nettement par la suite. L'indice du dollar avançait en fin de soirée de 0,28% à 97,69 points, tandis que l'euro reculait de 0,38% à 1,1060$.