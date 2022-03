Etats-Unis : consommation en berne !

Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de février 2022 ont ralenti bien plus que prévu...

(Boursier.com) — Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de février 2022 ont ralenti bien plus que prévu. Elles ressortent en légère augmentation de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre 0,4% de consensus de marché et 4,9% de hausse en janvier. Hors automobile, les ventes de détail ont progressé encore plus timidement de 0,2% en février, en comparaison du mois précédent, contre 0,9% de consensus et 4,4% un mois avant. Enfin, hors automobile et essence, la consommation américaine a reculé de 0,4% par rapport au mois antérieur, contre +0,6% de consensus et +5,2% en janvier.