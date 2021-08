Etats-Unis : consommation en berne

(Boursier.com) — Après l'indice manufacturier Empire State et l'indice de confiance de l'Université du Michigan plus tôt dans la semaine, les chiffres américains de la consommation annoncés ce jour déçoivent à leur tour. Ainsi, les ventes de détail du mois de juillet 2021 sont ressorties en retrait de 1,1% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de marché de -0,2% et une lecture révisée à +0,7% un mois auparavant. Les ventes considérées hors automobile ont baissé de 0,4%, contre +0,2% de consensus de marché et +1,6% en juin. Hors automobile et essence, enfin, la consommation a régressé de 0,7%, après une hausse de 1,3% sur le mois antérieur.