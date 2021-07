Etats-Unis : consommation en berne ?

Statistiques attendues à Wall Street

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique américaine ce vendredi, les ventes de détail du mois de juin seront publiées à 14h30 (consensus -0,4% en comparaison du mois antérieur, +0,4% hors automobile, +0,2% hors automobile et essence selon FactSet). Les stocks et ventes des entreprises du mois de mai seront dévoilés à 16 heures (consensus +0,4% sur les stocks en comparaison du mois antérieur). L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains pour le mois de juillet sera révélé à la même heure (consensus 86,5).

Notons aussi que le président de la Fed de New York, John Williams, s'exprimera dans la journée... Cette semaine, Jerome Powell a maintenu le cap devant le Congrès américain, relativisant les chiffres récents de l'inflation et insistant sur la nécessité d'une forte amélioration supplémentaire du marché du travail avant de considérer le 'tapering', réduction des achats d'actifs de la Fed actuellement logés à 120 milliards de dollars mensuels.

Ailleurs dans le monde ce matin, les opérateurs ont notamment pris connaissance des chiffres européens de l'inflation, qui se sont établis à un niveau conforme aux anticipations. Sur le mois de juin, le CPI 'core' - hors énergie et produits alimentaires non transformés - de la zone euro en données harmonisées et hors ajustements saisonniers, en glissement annuel, a grimpé de 0,9% en lecture finale selon Eurostat, comme attendu. Le CPI harmonisé hors ajustements saisonniers (IPCH - indice aux normes européennes) s'est apprécié de 0,3% par rapport au mois antérieur. L'inflation dans la zone euro a donc ralenti à 1,9% sur un an, contre 2% en mai. Les prix de l'énergie ont grimpé de 1,3% par rapport à mai et de 12,6% sur un an...

Parmi les autres 'stats' du jour, la balance commerciale européenne du mois de mai a été excédentaire de 9,4 milliards d'euros contre 7,9 milliards de consensus. La balance commerciale italienne a été excédentaire de 5,6 milliards contre 5,3 milliards de consensus.

A Wall Street ce vendredi, Charles Schwab, Kansas City Southern, State Street, First Horizon et Autoliv publient leurs comptes.