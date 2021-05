Etats-Unis : consommation en berne

La consommation américaine a déçu au mois d'avril...

(Boursier.com) — La consommation américaine a déçu au mois d'avril. Ainsi, les ventes de détail pour avril sont ressorties stables en comparaison du mois antérieur selon le rapport du jour, alors que le consensus était de +1%. Il faut néanmoins préciser que la consommation US avait connu un très fort rebond en mars. Hors automobile, les ventes de détail d'avril ont décliné de 0,8%, contre +0,8% de consensus. Hors automobile et essence, les ventes ont régressé également de 0,8%, contre +0,7% attendu. Selon les chiffres révisés de mars, les ventes de détail avaient alors grimpé de 10,7% en comparaison du mois de février (+9% hors automobile et essence). Ces chiffres de mars ont été révisés en hausse.

Par ailleurs, l'indice des prix à l'import aux USA pour le mois d'avril a grimpé de 0,7% en comparaison du mois antérieur contre 0,6% de consensus. Ces prix augmentent de 10,6% sur un an. Les prix à l'export ont comme attendu progressé de 0,8% par rapport au mois précédent et de 14,4% en glissement annuel.