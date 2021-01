Etats-Unis : consommation en berne !

D'après le rapport du jour, les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de décembre 2020 sont ressorties en retrait de 0,7%...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — D 'après le rapport du jour, les ventes de détail aux États-Unis pour le mois de décembre 2020 sont ressorties en retrait de 0,7% en comparaison du mois antérieur, contre -0,1% de consensus et -1,4% pour la lecture révisée (en baisse) du mois de novembre. Hors automobile, les ventes de détail de décembre ont même corrigé de 1,4%, alors que le consensus se situait à -0,1%, après une baisse de 1,3% un mois plus tôt. Enfin, hors automobile et essence, les ventes de détail ont chuté de 2,1% en décembre, par rapport au mois précédent, contre -0,3% de consensus et -1,3% un mois avant.

L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour janvier, qui vient lui aussi d'être publié, est ressorti également inférieur aux attentes à 3,5, contre 6 de consensus. Il signale encore une légère expansion, mais rate donc le consensus.

Enfin, l'indice des prix à la production aux USA pour le mois de décembre s'est établi en hausse de 0,3% par rapport au mois antérieur, contre +0,4% de consensus. Hors alimentaire et énergie, il s'apprécie de 0,1%, contre 0,2% de consensus.