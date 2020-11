Etats-Unis : consommation décevante en octobre

Etats-Unis : consommation décevante en octobre









Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois d'octobre sont ressorties en augmentation de 0,3% en comparaison du mois antérieur, selon le rapport...

(Boursier.com) — Les ventes de détail aux États-Unis pour le mois d'octobre sont ressorties en augmentation de 0,3% en comparaison du mois antérieur, selon le rapport gouvernemental du jour, contre un consensus de +0,4% et une croissance révisée - en baisse - à +1,6% pour le mois précédent. Hors automobile, la progression des ventes de détail n'a représenté que 0,2% en octobre, contre 0,5% de consensus et 1,2% un mois plus tôt. Hors automobile et essence, l'expansion de la consommation américaine est également limitée à +0,2% en octobre, contre +0,6% de consensus.

Les prix à l'import du mois d'octobre aux USA, qui viennent également d'être publiés, sont ressortis en repli de 0,1% par rapport au mois antérieur, contre +0,2% de consensus. Ils reculent de 1% sur un an. Les prix à l'export d'octobre s'établissent en hausse de 0,2% par rapport au mois de septembre, mais en baisse de 1,6% sur un an.