Etats-Unis : consommation, confiance, production et prix à l'import

Etats-Unis : consommation, confiance, production et prix à l'import









Alors que les statistiques économiques américaines sont nettement plus surveillées que d'ordinaire, en particulier celles de l'inflation, les...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Alors que les statistiques économiques américaines sont nettement plus surveillées que d'ordinaire, en particulier celles de l'inflation, les opérateurs pourront suivre aujourd'hui les chiffres US de la consommation, de la production, de la confiance ou des prix à l'import. Les ventes de détail du mois d'avril seront communiquées à 14h30 (consensus +1% en comparaison du mois antérieur, +0,8% hors automobile, +0,7% hors automobile et essence). Les investisseurs anticipent donc une consommation américaine en légère progression, après le fort rebond du mois de mars.

Les prix à l'import et à l'export du mois d'avril seront annoncés à la même heure (consensus +0,6% pour l'import en comparaison du mois antérieur et +8,8% en glissement annuel ; +0,8% pour les prix à l'export en comparaison de mars). Rappelons que plus tôt cette semaine, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour avril a surpris en vive hausse de 0,8% par rapport au mois antérieur et de 4,2% sur un an, du jamais vu depuis 13 ans. L'indice des prix à la production annoncé hier a confirmé la tendance, avec une hausse de 0,6% en avril par rapport au mois précédent et un gain de 6,2% en glissement annuel (+0,7% et +4,1% hors alimentaire et énergie - avec une base de comparaison il est vrai faible).

Les chiffres de la production industrielle américaine pour le mois d'avril seront annoncés à 15h15 par la Fed (consensus +1,2% par rapport au mois de mars, +1,8% pour la production manufacturière et 75,2% de taux d'utilisation des capacités).

Les stocks et ventes des entreprises du mois de mars seront annoncés à 16 heures (consensus +0,3% pour les stocks en comparaison du mois précédent).

Enfin, l'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains pour le mois de mai 2021 sera révélé à 16 heures (consensus 90,3, contre 88,3 en avril 2021).