Etats-Unis : confiance de rigueur ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'indice final du sentiment des consommateurs américains pour le mois de décembre 2019 est ressorti à 99,3, contre 99,2 de consensus de place et 99,2 pour l'évaluation préliminaire antérieure.

Les revenus personnels et dépenses personnelles des ménages américains pour le mois de novembre 2019 ont également été publiés ce jour. Les revenus se sont appréciés de 0,5% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus logé à +0,3% et une évolution minime un mois avant. Les dépenses de consommation ont grimpé de 0,4% par rapport au mois d'octobre, en ligne avec les attentes de marché. L'indice des prix 'core PCE' rattaché aux dépenses a augmenté de 0,1% par rapport au mois précédent et de 1,6% en glissement annuel.