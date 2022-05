Etats-Unis : commerce, consommation et confiance

Sur le front économique ce vendredi à Wall Street...

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en légère progression pour l'heure avant bourse ce vendredi, au lendemain d'un copieux 'rally' mené par le Nasdaq. La tendance demeure donc positive, après une nouvelle série de publications d'entreprises et dans l'attente de statistiques assez importantes outre-Atlantique. Notons que la place américaine sera fermée lundi pour le Memorial Day.

Sur le front économique ce vendredi à Wall Street, les revenus et dépenses des ménages pour le mois d'avril seront communiqués à 14h30 (consensus FactSet +0,8% pour les dépenses personnelles de consommation et +0,6% pour les revenus personnels, en comparaison du mois antérieur). L'indice ajusté des prix dit 'core-PCE', très surveillé par la Fed, est attendu en hausse de 0,3% par rapport au mois antérieur et de 4,9% sur un an.

La balance du commerce international de biens pour le mois d'avril sera annoncée à la même heure (consensus 118 milliards de dollars de déficit).

Les stocks préliminaires de grossistes du mois d'avril seront également révélés à 14h30 (consensus FactSet +1,1%).

L'indice final du sentiment des consommateurs américains pour le mois de mai, mesuré par l'Université du Michigan, sera annoncé à 16 heures (consensus 59,1, en ligne avec l'estimation préliminaire).

Dans l'actualité des entreprises, Pinduoduo, Canopy Growth et Big Lots, comptent parmi les rares publications financières de la journée. Hier soir, Costco, Dell Technologies et Marvell dévoilaient des comptes supérieurs aux attentes, mais Gap décevait en réduisant fortement ses prévisions.