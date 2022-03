Etats-Unis : comment la Fed pourrait provoquer une récession

Après avoir sous-estimé l'inflation, la Fed en a fait sa priorité et n'exclut plus de relever ses taux par paliers d'un demi-point. De quoi faire craindre que la croissance soit étouffée si la banque centrale rate son atterrissage en douceur.

(Boursier.com) — Les marchés financiers ont été surpris par le nouveau ton très "faucon" de la Réserve fédérale, dont le patron Jerome Powell, a tenu un discours très offensif en début de semaine, affirmant sa détermination à juguler l'envolée de l'inflation. Lors de la conférence annuelle de la National Association for Business Economics (NABE), qui rassemble économistes de marché et universitaires, M. Powell a indiqué lundi que la banque centrale était désormais prête a accélérer le rythme de son resserrement monétaire, via une ou plusieurs hausses d'un demi-point lors de ses prochaines réunions.

La Fed pourrait si nécessaire "agir de manière plus agressive en augmentant le taux des 'fed funds' de plus de 25 points de base lors d'une réunion, ou des réunions" suivantes, a-t-il indiqué. En outre, il n'a pas exclu de ramener la politique monétaire en territoire restrictif, donc de dépasser le taux neutre pour l'économie, estimé proche de 2,5%.

La Fed a entamé le 16 mars dernier son cycle haussier avec un coup de pouce modeste d'un quart de point du taux des "fed funds", désormais logé à 0,25%-0,50%, et les nouvelles projections médianes de la Fed prévoient que ce taux approche les 2% à la fin de l'année. Mais les marchés anticipent des niveaux plus élevés, autour de 2,5% voire davantage, selon les contrats à terme sur les taux.

Les marchés doutent de la réussite d'un pilotage en douceur

A l'unisson derrière Jerome Powell, de nombreux responsables de la Fed se sont déclarés ces derniers jours ouverts à un resserrement rapide, à coup de hausses de taux d'un demi-point. James Bullard, le patron de la Fed de St-Louis, a même estimé que le taux des "fed funds" devrait se situer au-dessus de 3% dès la fin 2022.

Un tel niveau de taux serait susceptible de peser sur la croissance, et certains économistes craignent que la Fed ne provoque une récession en durcissant trop brutalement sa politique monétaire après s'être longtemps montrée trop complaisante.

Les professionnels de la dette doutent de la capacité de la Fed à piloter un atterrissage en douceur de l'économie. Jerome Powell a cependant rejeté les craintes de récession, en estimant que l'économie américaine était suffisamment solide pour supporter des taux plus élevés. L'économie "n'a plus besoin d'une politique très accommodante", et elle "peut supporter un resserrement de la politique monétaire", a-t-il estimé le 16 mars, lors de la conférence de presse suivant la dernière réunion de la Fed. "De mon point de vue, la probabilité d'une récession dans la prochaine année n'est pas particulièrement élevée", a-t-il assuré.

L'inflation US à 7,9%, les taux à 2 ans et 10 ans au plus haut depuis 3 ans

La guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie qui en découlent ont encore renforcé les tensions inflationnistes, forçant désormais la Fed à agir bien plus énergiquement qu'anticipé jusqu'à présent. En février, avant même l'impact du conflit ukrainien, les prix à la consommation ont bondi de 7,9% sur un an aux Etats-Unis, au plus haut depuis 1982.

Sur le marché secondaire de la dette, les investisseurs ont dédaigné les bons de Trésor depuis la réunion de la Fed de la mi-mars, ce qui a fait bondir les rendements à leurs plus hauts niveaux depuis avril 2019. Le rendement du T-Bond à 10 ans a grimpé vendredi de 14 points de base (pb) à 2,48%, et celui du T-Bond à 2 ans, qui reflète l'évolution des taux courts, a bondi de 16 pb à 2,28%, alors qu'il était autour de 0,73% fin décembre dernier.

L'écart entre ces deux taux n'a cessé de se réduire ces dernières semaines, un signe que les craintes de récession se sont accrues. Moins de 20 points de base séparent désormais ces deux taux, soit e plus faible écart depuis mars 2020 et le début des confinements pour faire face à la pandémie de Covid-19. En 2020, les Etats-Unis ont traversé leur pire récession depuis 1946, avec un contraction de 3,5% du PIB.

Jerome Powell ne voit pas d'alerte du côté de la courbe des taux

En effet, un aplatissement de la courbe, et surtout son inversion (des taux longs inférieurs au taux courts), sont des signes précurseurs d'une récession, si l'on observe les données historiques. Pour que le risque se concrétise, il faudrait cependant que la courbe des taux s'inverse réellement, et que ce phénomène se prolonge pendant une période de plusieurs semaines, voire des mois.

En outre, les économistes ne s'accordent pas sur la partie de la courbe à surveiller. Jerome Powell a rappelé cette semaine que la Réserve fédérale privilégiait l'écart entre les bons du Trésor à trois mois et leur "forward" à dix-huit mois (c'est à dire le taux attendu pour ces mêmes bons dans dix-huit mois), écart qui est actuellement supérieur à 200 points de base.

"Il y a de bonnes recherches effectuées par le personnel du système de la Réserve fédérale qui disent vraiment qu'il faut regarder la partie courte de la courbe - les dix-huit premiers mois", a affirmé Jerome Powell, en écartant donc le risque de récession.

Une probabilité de récession de 20% à 35% selon Goldman Sachs

De leur côté, les stratégistes de Goldman Sachs n'ont pas exclu la formation d'une récession, face à la combinaison actuelle d'éléments adverses, a savoir des prix élevés du pétrole et d'autres matières premières liés à la guerre en Ukraine, et des taux plus élevés.

"Nous voyons maintenant le risque que les Etats-Unis entrent en récession au cours de l'année prochaine comme globalement en ligne avec les probabilités de 20% à 35% actuellement impliquées par les modèles basés sur la pente de la courbe des taux", a déclaré Jan Hatzius, économiste en chef chez Goldman Sachs.