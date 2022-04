Etats-Unis : commandes industrielles et automobile au programme

Dans l'actualité économique américaine ce lundi, les opérateurs suivront les ventes automobiles mensuelles, ainsi que les commandes industrielles du...

(Boursier.com) — Dans l'actualité économique américaine ce lundi, les opérateurs suivront les ventes automobiles mensuelles, ainsi que les commandes industrielles du mois de février 2022 (consensus FactSet -0,2% en comparaison du mois antérieur, -2,2% pour les commandes finales de biens durables).

Ailleurs dans le monde ce matin, la balance commerciale allemande de février est ressortie excédentaire de 11,5 milliards d'euros, niveau sensiblement comparable au consensus. L'indice Sentix de confiance des investisseurs dans la zone euro pour le mois d'avril s'est enfoncé à -18, encore plus négatif que prévu et au plus bas depuis juillet 2020 (-7 en mars et -9 de consensus).