Etats-Unis : chute de l'indice du marché immobilier !

(Boursier.com) — L 'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois d'octobre 2022 est ressorti à 38, contre un consensus de 44 et un niveau de 46 un mois auparavant. Il s'agit d'un indicateur particulièrement déprimé, puisque la lecture d'août à 46 constituait déjà un plus bas de huit ans hors printemps 2020.