Etats-Unis : chute de 5% du PIB au premier trimestre

La seconde estimation du PIB américain du premier trimestre 2020 fait ressortir une chute brutale de l'activité de 5%, contre un consensus de -4,8%...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La seconde estimation du PIB américain du premier trimestre 2020 fait ressortir une chute brutale de l'activité de 5%, contre un consensus de -4,8% qui correspondait à la lecture initiale. Les dépenses réelles de consommation sur le trimestre se sont écroulées de 6,8% selon la nouvelle estimation du jour. L'indice de prix rattaché au PIB a augmenté sur un rythme de 1,7%.

Les commandes de biens durables aux USA pour le mois d'avril 2020 se sont par ailleurs effondrées de 17,2% en comparaison du mois antérieur, contre -18,2% de consensus et -16,6% un mois avant. Hors transport, les commandes ont chuté de 7,4%, contre -14% de consensus et -1,7% un mois plus tôt.