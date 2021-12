Etats-Unis / Chine : Washington fourbit ses armes

Les législateurs américains ont adopté un projet de loi restreignant les importations du Xinjiang, tandis que le Département américain au Commerce...

(Boursier.com) — Les législateurs américains ont adopté un projet de loi restreignant les importations du Xinjiang, tandis que le Département américain au Commerce réfléchirait à l'ajout de firmes chinoises de biotechnologie à sa 'liste d'entités' sanctionnées. Reuters a rapporté que les législateurs américains avaient donc adopté mardi soir un projet de loi interdisant les importations en provenance de la région chinoise du Xinjiang, en raison des préoccupations liées au travail forcé, en particulier de la minorité des Ouïghours. Le projet de loi conserve une disposition créant une "présomption réfutable" selon laquelle tous les biens du Xinjiang, où le gouvernement chinois a mis en place un réseau de camps de détention pour les Ouïghours et d'autres groupes musulmans, sont fabriqués en ayant recours au travail forcé, et ce afin d'interdire de telles importations.

Le Financial Times indique pour sa part que le Département au Commerce devrait également placer jeudi plus de deux douzaines d'entreprises chinoises sur la "liste des entités", y compris certaines sociétés de biotechnologie. Par ailleurs, Bloomberg a signalé que le plus grand producteur de semi-conducteurs de Chine, SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), pourrait faire face à des restrictions plus strictes de la part des États-Unis, alors que la Maison Blanche envisagerait de nouvelles restrictions qui limiteraient ses approvisionnements. Le Conseil de sécurité nationale des USA doit se réunir jeudi pour discuter de la suppression de la faille dans la décision originale de l'ère Trump qui a placé SMIC sur sa liste d'entités.