Etats-Unis / Chine : tentative d'apaisement ?

(Boursier.com) — La Maison Blanche a indiqué que Jake Sullivan avait rencontré Wang Yi dans le but d'apaiser les tensions entre Washington et Pékin. Bloomberg, citant une déclaration de la Maison Blanche, a rapporté que le conseiller américain à la sécurité nationale Sullivan s'était donc entretenu avec le responsable de la diplomatie chinoise Wang Yi deux jours durant, les réunions ayant été "substantielles et constructives", signe que les parties s'efforceraient d'atténuer les tensions. Les discussions ont porté sur "des questions clés dans les relations bilatérales entre les États-Unis et la Chine, des questions de sécurité mondiales et régionales, l'offensive de la Russie en Ukraine et des questions inter-détroit, entre autres sujets".

Selon un haut responsable américain, Sullivan a réitéré les inquiétudes des États-Unis concernant la possibilité que la Chine offre une aide létale à la Russie dans le cadre de son invasion de l'Ukraine et les discussions ont également porté sur la manière de gérer les tensions à propos de Taïwan. Les deux parties ont reconnu qu'il était temps d'aller au-delà de l'abattage d'un prétendu ballon espion chinois en février. Sullivan et Wang n'ont pas discuté des dates d'une éventuelle visite reportée à Pékin du secrétaire d'État Blinken, mais le responsable a déclaré que la Maison Blanche s'attendait à ce que les parties continuent à s'engager dans les mois à venir. Il n'y a pas non plus eu de mise à jour sur les efforts de Biden pour organiser un entretien téléphonique avec Xi Jinping.