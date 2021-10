Etats-Unis / Chine : début d'apaisement ?

Aucune surprise majeure n'a été relevée lors de la rencontre virtuelle de samedi entre l'USTR américaine Katherine Tai et le vice-Premier ministre...

(Boursier.com) — Aucune surprise majeure n'a été relevée lors de la rencontre virtuelle de samedi entre l'USTR américaine Katherine Tai et le vice-Premier ministre chinois Liu He. Sans entrer dans les détails, le communiqué de l'USTR a qualifié les discussions de franches, et les deux parties ont reconnu l'importance des relations commerciales bilatérales et l'impact qu'elles ont sur les États-Unis, la Chine ainsi que l'économie mondiale. Ils ont examiné la mise en oeuvre de l'Accord économique et commercial entre les États-Unis et la Chine et ont accepté de se consulter sur certaines questions en suspens. Tai a également souligné les préoccupations relatives aux politiques et pratiques de la Chine dirigées par l'État et non marchandes.

Le rapport de Xinhua était globalement cohérent avec ces éléments, soulignant que la coopération bilatérale devrait être renforcée. L'agence de presse chinoise a insisté sur la tenue de discussions à propos de la mise en oeuvre de l'accord commercial. La Chine a pressé les États-Unis de lever leurs droits de douane et sanctions supplémentaires. Tai avait signalé la position des États-Unis plus tôt la semaine dernière, maintenant les tarifs existants, tout en renonçant aux mesures d'application autorisées dans le cadre de l'accord de phase un, et à un autre plan pour lancer une action commerciale visant à amener la Chine à réduire les subventions industrielles.