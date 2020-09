Etats-Unis : chiffres mitigés de l'emploi en août

Le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi aux USA pour le mois d'août 2020 ressort mitigé...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi aux USA pour le mois d'août 2020 ressort mitigé. Ainsi, les créations de postes non-agricoles sont légèrement inférieures aux attentes de marché, à 1,371 million, contre 1,4 million de consensus de place et 1,734 million pour la lecture révisée (en légère baisse) du mois de juillet. Les créations de postes dans le privé s'établissent au nombre de 1,027 million, contre 1,36 million de consensus et 1,481 million un mois plus tôt. Le taux de chômage est en revanche très inférieur aux attentes en août, à 8,4%, contre 9,8% de consensus et 10,2% un mois auparavant.

Dans le secteur manufacturier, les USA ont créé 29.000 postes en août contre 36.000 de consensus. Le taux de participation total à la force de travail s'est établi à 61,7% en août. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3% en comparaison du mois précédent et de 4,7% en glissement annuel.