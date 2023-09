Etats-Unis : chiffres déprimés du logement et du Conference Board

D'après la National Association of Realtors américaine ce jeudi, les reventes de logements existants pour le mois d'août 2023 sont ressorties au...

(Boursier.com) — D 'après la National Association of Realtors américaine ce jeudi, les reventes de logements existants pour le mois d'août 2023 sont ressorties au rythme de 4,04 millions, contre un consensus de place de 4,1 millions d'unités mesuré par FactSet et un niveau de 4,07 millions un mois auparavant. Ainsi, ces reventes ressortent en repli de 0,7% en comparaison du mois précédent et en baisse de 15,3% sur un an.

Le Conference Board a pour sa part fait état ce jeudi d'un indice des indicateurs avancés américains en retrait de 0,4% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus de place, après un repli de 0,3% en données révisées pour le mois de juillet.