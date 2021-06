Etats-Unis : chiffres décevants du logement

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les mises en chantier de logements et les permis de construire aux États-Unis pour le mois de mai sont ressortis inférieurs aux attentes. Selon le rapport du jour, les mises en chantier s'établissent ainsi au nombre de 1,572 million, contre 1,63 million de consensus et 1,517 million pour la lecture révisée (en baisse) du mois antérieur. Les permis de construire sont ressortis à 1,681 million, contre 1,74 million de consensus et 1,733 million en avril.

Les prix à l'import et à l'export de mai viennent également d'être dévoilés. L'indice des prix à l'import grimpe de 1,1% en comparaison du mois antérieur, contre 0,7% de consensus, et de 11,3% en glissement annuel.