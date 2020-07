Etats-Unis : chiffres décevants du logement

Etats-Unis : chiffres décevants du logement









D'après le rapport gouvernemental du jour aux Etats-Unis...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — D'après le rapport gouvernemental du jour aux Etats-Unis, les mises en chantier de logements pour le mois de juin 2020 sont ressorties au nombre de 1,186 million d'unités, contre un consensus de marché de 1,195 million et un niveau de 0,974 million un mois plus tôt. Les permis de construire, quant à eux, se sont établis sur un rythme de 1,241 million d'unités, contre 1,298 million de consensus et 1,22 million un mois auparavant.