Etats-Unis : Bullard ne rend pas les armes sur la hausse des taux

James Bullard, le président de la Fed de St...

(Boursier.com) — James Bullard, le président de la Fed de St. Louis, maintient le cap au sujet de la hausse des taux, malgré les récents signaux favorables sur l'inflation américaine. Ainsi, dans une interview accordée à Reuters, il explique que la Fed doit poursuivre le durcissement monétaire, le responsable visant une fourchette allant de 5,5 à 5,75%, environ 50 points de base de plus que les attentes de marché. Bullard estime que les données récentes confirment une inflation persistante, alors que dans le même temps, l'économie plus large semble poursuivre sa croissance. Bullard ne voit donc pas de progrès clair et discernable concernant l'inflation et juge que dans un tel contexte, les taux doivent encore être relevés. Il ajoute qu'alors que Wall Street anticipait une récession dans les six mois "ou quelque chose comme cela", les choses se déroulent autrement. Le niveau adéquat de politique restrictive serait donc de 5,5 à 5,75% sur le taux des 'fed funds', contre 4,75 à 5% actuellement.

Alors que les marchés envisagent des baisses de taux plus tard cette année en s'appuyant sur l'hypothèse d'une récession, Bullard ne paraît pas sensible à cet argument et voit plutôt une économie résistante, saluant la bonne tenue du marché du travail.