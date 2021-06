Etats-Unis : Bullard confirme l'ouverture des discussions sur le 'tapering'

James Bullard, le président de la Fed de St...

(Boursier.com) — James Bullard, le président de la Fed de St. Louis, a confirmé que Jerome Powell avait officiellement ouvert les discussions sur le 'tapering' lors de la dernière réunion monétaire de la Fed mardi et mercredi. Bullard indique que l'inflation est plus élevée que prévu et que la reprise économique post-confinement est plus vigoureuse qu'attendu. Il s'attend même à une première hausse des taux de la Fed en fin d'année prochaine. Pour l'heure, la banque centrale américaine doit selon lui entamer des discussions plus approfondies à propos de la réduction des achats d'actifs.

La Fed avait déjà surpris quelque peu les marchés, avant-hier soir, en se montrant un peu plus "faucon" qu'attendu, tout en maintenant pour l'heure le statu quo sur sa politique monétaire très accommodante. Compte-tenu du reflux de la pandémie, la banque centrale américaine s'est ainsi montrée plus optimiste pour la croissance économique aux Etats-Unis, et a reconnu que l'inflation serait plus élevée que prévu cette année, tout en jugeant une nouvelle fois que le phénomène serait transitoire. En outre, la majorité des membres de la Fed s'attendent désormais à ce que le taux des fed funds soit relevé courant 2023, et non à partir de 2024 comme précédemment estimé.

Les nouvelles projections de la Fed publiées mercredi montrent que le taux des fed funds (actuellement proche de zéro) serait de 0,6% à la fin 2023, ce qui impliquerait deux hausses de taux d'un quart de point cette année là. 13 membres de la Fed sur 18 s'attendent à ce que les taux directeurs soient relevés courant 2023. En mars, ils n'étaient que 7 à envisager un début de resserrement monétaire courant 2023, et en décembre ils n'étaient que 5. "Les progrès de la vaccination ont réduit la propagation du Covid-19 aux Etats-Unis", a déclaré la Fed. "Au vu de ces progrès et de solides politiques de soutien, les indicateurs d'activité économique et l'emploi se sont renforcés", a ajouté la banque centrale, qui avait conditionné depuis mars 2020 toute évolution de sa politique monétaire à la fin de la pandémie.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué lors de sa conférence de presse, que les membres de la Fed avaient bel et bien abordé le sujet de la réduction des achats d'actifs ("tapering") lors de sa réunion de deux jours. Interrogé sur la question, il a répondu : "si vous voulez, vous pouvez dire que c'était la réunion où l'on a 'parlé-de-parler-de' réduire les achats d'obligations". Pour autant, aucun calendrier précis n'est pour l'instant évoqué. La Fed s'est contentée de répéter qu'elle voulait voir "de nouveaux progrès substantiels" en matière d'emploi et d'inflation avant de ralentir le rythme de ses achats d'actifs.

Dans l'immédiat, l'objectif de taux des "fed funds" reste donc fixé entre 0 et 0,25%, tandis que la Fed continuera d'acheter pour 120 milliards de dollars d'actifs chaque mois (80 Mds$ d'obligations d'Etat et 40 Mds$ d'actifs adossés à des prêts hypothécaires) afin de soutenir l'économie américaine en phase de reprise après la crise du coronavirus.